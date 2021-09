Plus de 350 cyclistes attendus en Beauce cette fin de semaine

Plus grand rendez-vous du calendrier national sur route, les Championnats canadiens pour les athlètes élites, juniors et paracyclistes sont de retour en Beauce pour trois jours de courses du 10 au 12 septembre.

Organisateur de cet important rendez-vous à nouveau cette année, la Corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce accueillera les meilleurs coureurs au pays, avec la collaboration de Ville de Saint-Georges et Desjardins, en plus du support de Rocky Mountain qui accueillera l’événement sur la propriété de l’entreprise pour l’occasion.

Plus de 350 athlètes, venus de tout le pays, tenteront de décrocher les titres canadiens dans le contre-la montre et la course sur route, le critérium étant annulé en raison de la COVID-19.

« Après une interruption de deux ans des événements nationaux sur route, nous sommes ravis de voir les Championnats canadiens sur route revenir au calendrier cette année », a déclaré par voie de communiqué de presse la gestionnaire des événements et des officiels de Cyclisme Canada, Jolène Dupuis. « Nous nous attendons à d’excellents événements et de solides performances de nos athlètes élites, juniors et para cette fin de semaine. Nous sommes convaincus que les organisateurs ont proposé des parcours qui seront amusants et stimulants pour tous les athlètes. »

Les championnats élite, junior et para débuteront le vendredi 10 septembre par le contre-la-montre individuel pour toutes les catégories, qui se déroulera aux abords de Saint-Prosper, sur des distances allant de 11 à 34 kilomètres.

Samedi et dimanche, les titres de course sur route seront décernés, en commençant par les femmes juniors le samedi matin (86,7 km), suivies des hommes de moins de 23 ans et élites, qui parcourront 198,9 kilomètres, dont 5 tours d’un circuit très éprouvant comprenant la côte Lapierre près de Lac Etchemin. Le lendemain, les athlètes de paracyclisme concourront dans huit catégories différentes, en parcourant des distances allant de 30,5 à 73,5 kilomètres, sur le circuit en ville de 6,1 kilomètres. L'après midi, les hommes juniors et les femmes élites s'attaqueront au parcours de 114,6 kilomètres, et effectueront deux tours du circuit urbain.

Malgré l'absence de plusieurs champions en titre, le peloton sera composé d'athlètes de premier plan, dont les olympiens Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Derek Gee et Alison Jackson (Liv Racing). Jordan Cheyne de l'équipe Elevate - Webiplex Pro Cycling, sera également un prétendant du côté des hommes, tandis que son coéquipier Adam Roberge cherchera à s'adjuger le titre élite du contre-la-montre après avoir remporté la palme chez les moins de 23 ans en 2019.

Plusieurs coureuses solides devraient apposer leur marque chez les femmes en plus de Jackson, notamment Sara Poidevin de l'équipe Rally Cycling, Marie-Soleil Blais, l'étoile du cyclo-cross Maghalie Rochette, et la championne des moins de 23 ans de 2019 Olivia Baril. Du côté du paracyclisme, les paralympiens Marie-Ève Croteau, Charles Moreau, Joey Desjardins et Marie-Claude Molnar seront sur place et chercheront à ajouter le titre de champion canadien à leur palmarès déjà très garni.

En raison des règles du Québec concernant la pandémie de COVID-19, tous les participants devront présenter une preuve de vaccination sur place.