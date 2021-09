Une belle victoire pour le match inaugural des Condors hockey

Le match inaugural des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches s'est terminé en beauté avec une victoire de 7 à 4 contre les Panthères de Saint-Jérôme, hier soir au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

« Une belle victoire pour un premier match, nous sommes très heureux. Je voulais vraiment qu'on gagne pour remercier tout le personnel qui travaille derrière ce programme depuis deux ans au Cégep », de mentionner l'entraîneur-chef Pier-Alexandre Poulin, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'équipe.

Comme il le précise dans ce même extrait, le gardien de but William Gagné a fait du très bon travail, surtout lors de la première période. Cela a permis aux joueurs des Condors de prendre de l'avance sur l'équipe adverse en menant 2 à 0.

Puis, pour la deuxième et la troisième partie, il reconnaît que son équipe à laisser un peu plus de place aux Panthères mais qu'elle a tout de même su se défendre. La deuxième partie s'est donc terminée à 4 - 2 et le score finale était de 7 à 4.

Le joueur Samy Paré a marqué trois points, Charles-Edouard Drouin trois points également et Félix-Antoine Hamel-Gosselin a scoré une fois.

Le prochain match des Condors aura lieu ce soir à Montmagny face à l'équipe de l'Everest de la Côte-du-Sud.

Le samedi 18 septembre à 19 h 30, les Condors recevront le Titan de Princeville pour leur second match à domicile.