Deux victoires sur la route pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont obtenu deux victoires cette fin de semaine. La première par la marque de 5 à 2 contre l’équipe de Saint-Hyacinthe, et 5 à 3 contre la formation de Magog.

Pour la première partie, les représentants de Chaudière-Appalaches affrontaient les Gaulois au Stade L-P Gaucher à Saint-Hyacinthe. Pour l’entraîneur-chef, Pier-Luc Giguère, c’était sa première victoire derrière le banc d’une équipe M18 AAA.

En première période, les partisans ont dû attendre jusque’à la dernière minute avant que Thomas Desruisseaux inscrive le premier point. Lors de la deuxième période, Desruisseaux a à nouveau marqué au filet. Puis, Alexis Tanguay a creusé l’écart en y ajoutant un but. À la dernière période, les buts ont été marqués par Eliott Simard et Justin Garneau.

Le gardien lévisien, Simon Boucher, a fait face à 17 lancers.

Partie contre Magog

Ce dimanche, l’équipe de Lévis était à Magog. Au tout début de la partie, c’est l’équipe locale qui a pris de l’avance en avantage numérique. Cela n’a pris que deux minutes pour les Chevaliers de marquer à leur tour grâce à Théo Lemieux. Émile Duquet a été le second marqueur graphe aux passes d’Éliot Simard et Olivier Houde. À la deuxième période, deux points se sont ajoutés à la fiche des représentants de Chaudière-Appalaches. Tristan Giroux aidé d’Alexis Tanguay et Éliott Simard a lancé la rondelle au filet. Puis, Alexis Tanguay a porté la marque 4 à 2. Le dernier but qui a offert la victoire aux Chevaliers est celui d’Olivier Houde à 8 h 34 de la troisième période.

Le premier match à domicile de la saison aura lieu ce vendredi 19 h 30 à l’aréna de Lévis alors que Laval- Montréal seront les visiteurs. La victoire est créditée Samuel St-Hilaire devant la cage de Lévis.

Les trois étoiles RDS sont Olivier Houde et Éliott Simard des Chevaliers de Lévis ainsi que Jérémie Dumas-Larouche des Cantonniers de Magog.