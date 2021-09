Les équipes de football de l'Embâcle obtiennent la victoire

Vendredi dernier, l’équipe de football de la polyvalente Benoît Vachon recevait en programme double le Mistral de Mont-Joli. La première partie concernait la catégorie de joueurs cadets, tandis que la juvénile a suivi pour la deuxième partie.

Les cadets de l’Embâcle ont vaincu par la marque de 20 à 6 les visiteurs. La formation tient à souligner les performances de Demrick Gagné et Zackaël Marcoux qui ont fait de gros jeux en attaque et en défense.

Au total, la défensive a réussi quatre interceptions. La prochaine partie sera dimanche, alors qu’ils visiteront l’équipe de Saint-Patrick High School au Stade Telus de l’Université Laval à 17 h.

Équipe juvénile

L’Embâcle a remporté ce match par la marque de 29 à 24. L’équipe souligne la performance du quart-arrière recrue de L’Embâcle Alex Lecours avec deux passes de touchés. William Drouin et Mathias Boucher ont chacun inscrit un touché par la voie des airs.

Le demi-offensif Dérek Doyon a inscrit un très long touché par la course en plus de réaliser plusieurs plaqués en défensive et une interception. L’autre touché du match appartient à Loïc Robidas, qui a récupéré un échappé avant de décamper pour la zone payante.

L’Embâcle juvénile affrontera la polyvalente Wilbrod-Dufour à Alma ce vendredi à 19 h.