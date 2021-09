Les activités de la Ligue de hockey Côte-Sud reprendront le 15 octobre

Dix-huit mois après avoir dû cesser ses activités en raison de la pandémie de COVID-19, la direction de la Ligue de hockey Côte-Sud vient d’annoncer que ses activités reprendront officiellement le 15 octobre prochain.

Pour la saison 2021-2022, huit formations seront de la partie et disputeront un calendrier de 18 parties chacune.

Ainsi, les Mercenaires de Lotbinière, le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce, le Familiprix de Saint-Joseph-de-Beauce, le Plastique Moore de Saint-Damien, les Éperviers de Saint-Charles, le Décor Mercier de Montmagny, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ainsi que les Fondations B.A. de Trois-Pistoles seront de retour.

De leur côté, l’Impérial de Saint-Pascal et les Seigneurs de La Pocatière ont décidé de prendre une année sabbatique.

Le président de la Ligue de hockey Côte-Sud, Vincent Drouin, s’est réjoui de cette nouvelle qui, selon lui, était attendue de tous les amateurs de hockey sénior de la région. « Nous avons disputé notre dernier match à la mi-mars 2020 et la situation a été difficile pour tout le monde. Nos joueurs, nos entraîneurs et nos dirigeants sont heureux de retourner sur la glace et nous sommes d’avis que les amateurs de hockey seront de retour dans les estrades, même si les conditions ne seront pas les mêmes que par le passé », a-t-il mentionné par voie de communiqué de presse lors de l'annonce.

Afin d’assurer un environnement sécuritaire à la fois pour les joueurs, les entraîneurs et le public, les règles sanitaires s’appliqueront dans tous les arénas de la ligue et le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes de 12 ans et plus qui franchiront les portes des arénas. Tous les joueurs et entraîneurs devront eux aussi être doublement vaccinés. La capacité d’accueil variera d’un aréna à l’autre et les spectateurs devront demeurer assis en tout temps lors des rencontres.

Soulignons que les huit équipes seront réunies au sein d’une seule division et que le calendrier régulier devrait normalement prendre fin le 13 février 2022.

Un match hors-concours opposant le Giovannina de Sainte-Marie au Familiprix de Saint-Joseph aura lieu ce vendredi 24 septembre.

L’horaire complet des matchs pré-saison et du calendrier régulier 2021-2022 seront bientôt disponibles sur le site internet de la Ligue de hockey Côte-Sud.