Football: les Patriotes rebondissent avec deux blanchissages

C'est samedi, 18 septembre, que les Patriotes juvéniles de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, ont eu la chance de rebondir de leur écrasant revers de la semaine dernière.

C'est avec brio que la formation de Jimmy Boulet a répondu à l'appel avec un blanchissage de 51 à 0! Antoine Quirion le porteur de ballon a marqué les trois premiers touchés des Patriotes qui n'ont jamais regardé derrière.

Le quart-arrière Mathias Faucher a été en mesure de marquer un touché au sol en plus de lancer deux passes de touchés. Le receveur Marc-Antoine Fortin a marqué deux touchés dans la victoire en plus de réussir ses six tentatives de botté de converti.

La défensive à quant à elle été dévastatrice en limitant Donnacona à moins de 50 verges d'attaque au total. Le secondeur Gabriel Lebel a connu un fort match en réalisant plusieurs plaqués pour perte. La ligne défensive a su étouffer la menace du champ arrière adverse en dominant la bataille des tranchés toute la rencontre.

Les Patriotes croiseront le fer en visitant les Huskies de la polyvalente de Charlesbourg le 24 septembre à 13 h.

Patriotes cadets

Les Patriotes affrontaient les lynx du Mont St-Sacrament samedi dernier et ils ont remporté un match très défensif. La première demi s'est soldée avec un pointage de 6-0 en faveur des locaux, le majeur a été réussi grâce à Mavrick Patry.

Les Patriotes ont réussi à prendre l'avance par 14 points en début de 4e quart grâce à une course de Matthew Perreault. Le converti de 2 points fut réalisé par Pier-Émile Lacasse qui a repris le ballon sur une mauvaise remise pour traverser la ligne des buts.

La défensive des Patriotes a excellé tout au long du match notamment grâce à d'excellentes performances de Christopher Cliche, Louis-Philip Maheux, Matthew Perreault et de Félix Plante.

En fin de 4e quart la défensive des Patriotes a réussi à repousser l'offensive des Lynx très profond dans leur territoire. Les lynx ont donc accordé un touché de sûreté de 2 points. Les Patriotes ont remporté ce match 16-0. Notons aussi une belle performance du quart-arrière Jacob Fortier qui a réussi de nombreuses courses pour se sortir du pétrin, ce qui a permis à l'offensive de rester sur le terrain à plusieurs reprises.

Les Patriotes affronteront le Séminaire des Pères Maristes vendredi prochain à 13 h à la polyvalente Bélanger.

Patriotes atomes

Les Patriotes de Bélanger au niveau Atome étaient en action ce dimanche 19 septembre. Ils affrontaient respectivement l'Académie St-Louis de Québec et la polyvalente Wilbrod-Dufour d'Alma lors d'un Showcase à Académie St-Louis.

Le premier affrontement s'est terminé 14-0 pour l'équipe hôte et le deuxième s'est terminé 22-6 pour Wilbrod-Dufour.

Elliott Poulin s'est illustré en marquant le seul touché des siens. Au niveau défensif, c'est Thomas St-Pierre qui s'est démarqué avec plusieurs plaqués.

Le prochain affrontement des Patriotes est ce dimanche 26 septembre à la polyvalente Bélanger contre le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Ce sera le premier match officiel de la saison avec quatre quarts contre la même équipe.