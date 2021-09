Les Jarrets Noirs de Beauce vont en finale

Grâce à leur dernière victoire 10 à 2 contre les Patriotes de Québec, les Jarrets Noirs de Beauce se sont assurés d’une place en finale de la LBSMQ. Félix Pelletier est celui qui a brisé l’égalité de 2 à 2 en 5e manche à l’aide d’un circuit de deux points.

Louis-Philippe Bélanger a débuté la partie sur le monticule. Les Beaucerons ont ouvert la marque en 2e manche lorsque le simple de Bernard Parent a permis à Frédéric Parent de croiser le marbre. Le deuxième point est venu de Félix Pelletier qui a profité d’un simple de Jonathan Gilbert.

C’est en 4e manche que l’équipe adverse a réussi à mettre le pointage à égalité lorsque Bélanger a commis une faute lors de son lancer. En 5e manche, les Jarrets Noirs ont ajouté quatre points, dont deux sur le circuit de Félix Pelletier. Bernard Parent et Jonathan Dulac ont produit les deux autres points. L’offensive a inscrit quatre autres points lors de la 6e manche.

Dulac a mis un terme à la rencontre avec deux retraits au bâton et a forcé le dernier frappeur du match à se commettre dans un optionnel.

Les Jarrets Noirs ont frappé 11 coups sûrs comparativement à 7 pour les Patriotes. Jonathan Gilbert (3 en 4, 1 pc, 3pp) et Frédéric Parent (3 en 4, 2 pc, 2pp) ont été les plus productifs.

Au monticule, Louis-Philippe Bélanger a œuvré durant 4 manches, accordant 2 points sur 5 coups sûrs et 2 buts sur balles. Il a retiré 2 frappeurs sur trois prises. Dulac a lancé les trois dernières manches, ne donnant aucun point sur 2 coups sûrs et retirant 2 frappeurs sur trois prises.

« Oufffff, ça été plus difficile qu’on le pensait, a dit l’entraîneur-chef Simon Potvin. Après les deux premiers matchs, on se sentait peut-être trop à l’aise et on s’est assis un peu sur notre avance. Les bâtons ne frappaient plus, mais je savais que c’était une question de temps avant que l’on retrouve nos repères. Nous allons en finale, mais nous ne serons pas satisfaits tant que nous ne gagnerons pas le dernier match de la saison », a-t-il conclu.

Prochaine rencontre

L’horaire de la finale reste à confirmer. Ils joueront contre le B45 de CRSA et la première partie sera sur le terrain des Beaucerons à Saint-Georges.