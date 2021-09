Une défaite et une victoire pour l'Assurancia junior AA contre Saint-Romuald

L’Assurancia junior AA jouait ses derniers matchs hors-concours de la saison. L’Expert de Saint-Romuald est venu visiter vendredi l’équipe beauceronne. Les locaux ont malheureusement été défaits 3 à 1.

Saint-Romuald est le rival de la dernière saison. Leur dernier affrontement remonte aux séries éliminatoires, alors que l’Assurancia les avait battus à la partie 4 d’une série 3 de 5. Cela pourrait expliquer que la partie de vendredi a mené vers une partie très physique où pas moins de 10 punitions mineures ont été distribuées de chaque côté.

Malheureusement pour les locaux, les visiteurs ont eu pratiquement l’avantage durant la majeure partie du match. Tirant de l’arrière 2-0, le capitaine Jacob Roy est venu redonner espoir à son équipe, en fin de troisième, avec son premier des préparatoires. Cependant, l’Expert a concrétisé sa victoire 3 à 1 dans un filet désert. Jacob Tremblay était d’office pour le match.

Partie du dimanche

Dimanche soir, c’était au tour de l’Assurancia de rendre visite à Saint-Romuald. Dès la première période, Nathaniel Doyon a marqué pour mettre le pointage 1 à 1. L’Expert a repris les devants en brisant l’égalité d’un but sur un avantage numérique en deuxième période.

L’Assurancia s’est vite trouvé derrière lorsque les locaux ont doublé et triplé leur avance et c’est avec moins de 12 minutes à faire au match que l’Assurancia s’est repris en main. Doyon, Kevin Landry et Cédric Poulin ont rattrapé le coup en créant l’égalité à moins de 4 minutes de la fin. La prolongation n’ayant pas fait de vainqueur, c’est finalement en tir de barrage que l’Assurancia se sauve avec la victoire sur un but de Michael Doyon. À noter la brillante performance de Mika Gonthier Bernard qui a été impeccable en tir de barrage.

Les matchs hors-concours sont terminés et l’alignement complet sera dévoilé sous peu. Les entraineurs Vincent Boutin et Olivier Bégin-Cyr étaient très satisfaits du travail et du caractère de l’équipe en fin de semaine.

Le premier match de la saison régulière aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil le vendredi 8 octobre 2021 à 21 h.