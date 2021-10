Une autre belle victoire pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers visitaient les Vikings de Saint-Eustache cette fin de semaine. Les Lévisiens ont remporté cette partie 7 à 2.

Après seulement 45 secondes de jeu, Jérôme Nadeau a marqué le premier but sans aucune aide. Près de 3 minutes plus tard, les Vikings se sont repris venant égaliser la marque. Avant la fin de la période, Olivier Dubois et Noah Belles-Isles ont ajouté des points à leur équipe.

Deuxième période

Malgré que les Vikings ne cessaient de lancer la rondelle vers les représentants de Chaudière-Appalaches, les visiteurs ont tenu le coup et aucune des deux équipes n’a marqué durant cette période. Le gardien Samuel Saint-Hilaire a réalisé de bons arrêts devant son but.

Troisième période

Olivier Houde, Théo Lemieux, Olivier Dubois et Tristant Giroux ont chacun tour à tour lancé la rondelle au fond du filet. Eliot Simard, Xavier Daigle, Olivier Dubois et Duquet ont aidé à mener vers ce pointage.

Les trois étoiles RDS sont :

Première étoile/ Olivier Houde, Chevaliers Deuxième étoile/ Samuel Saint-Hilaire, Chevaliers Troisième étoile/ Étienne Desjardins, Vikings

Les Chevaliers seront sur la route lors des 2 prochaines semaines. Le premier de ces 4 matchs, sera disputé mercredi prochain le 6 octobre, en après-midi, à 13 h 30 du côté de Jonquière.