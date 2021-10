Football: victoire à l'arraché pour les Dragons de la PSG

Après leur défaite de la semaine précédente, les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont su rebondir devant leurs partisans pour arracher une victoire de 21-18 aux dépens des Corsaires de Pointe-Lévy.

La défensive des Dragons a été solide dès le début du match, forçant les Corsaires à concéder une touché de sûreté de deux points. Marc-Antoine Garneau réalise peu après un placement, portant le pointage à 5-0 en faveur des Dragons.

Les deux équipes s’échangent ensuite l’avance pendant une bonne partie du match. Les Corsaires réussissent un touché au deuxième quart et ratent leur converti pour faire 6-5 Corsaires. Puis, Marc-Antoine Garneau réussit un autre placement pour faire 8-6 Dragons.

Les Dragons interceptent une passe peu après le retour de la mi-temps, mais l’offensive semble en panne, tandis que la défensive tient bon, ne concédant qu’un placement aux Corsaires, lesquels reprenaient alors les devants 9-8 à la fin du troisième quart.

L’enthousiasme des visiteurs est de courte durée puisque Sohan Bonneval retourne le botté d’envoi jusque dans la zone adverse, pour faire 15-9. Soulignons d’ailleurs le travail des unités spéciales durant ce match, qui ont offert de belles positions de terrain à plusieurs reprises.

En fin de troisième quart, Keven Morin intercepte une passe adverse, permettant une passe de touché à Marc-Antoine Garneau peu après. Le converti est raté sur la séquence.

Les Corsaires n’abandonnent pas et frappent à la porte des buts, sans que la défensive beauceronne ne leur ouvre la porte, les stoppant à quelques centimètres de la ligne des buts sur un quatrième essai. Par contre, l’attaque des Dragons doit concéder deux points et la défensive finit par céder avec moins de deux minutes à faire au match. Les Dragons reprennent le ballon et parviennent à confirmer leur avance de 21-18 en victoire, notamment grâce à un botté de dégagement recouvré par Gabriel Leclerc.

Les Dragons ont été limités à 157 verges de gains à l’offensive. En défensive, Jason Goupil a réalisé 8,5 plaqués, dont 2 sacs et 5 pour perte. Mathias Giroux a cumulé 7 plaqués, dont 1 sac et 2 pour perte.

Au lendemain de cette victoire, l’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait: «Les unités spéciales ont connu un très bon match, avec un retour bon pour le touché, un autre refusé et plusieurs autres très bons retours. La défensive a créé des revirements qui ont su aider notre attaque, qui a connu un match plus difficile qu’à l'habitude. Ce ne fut pas notre meilleur match, mais c’est la victoire l’important.»

Les Dragons seront en congé cette fin de semaine, pour ensuite accueillir l’Académie des Estacades de Trois-Rivières, le vendredi 15 octobre à 19h30.

Collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications.