Manque d'arbitres: le RSEQ-QCA en mode solution 

Le besoin est criant, il s’est fait ressentir tout l’été dans divers sports, et le sport scolaire n’y a pas échappé cet automne. Le manque d’arbitres est un véritable fléau.

À l’aube de la saison sportive hivernale scolaire, le pire semble à craindre : il n’y a pas assez d’arbitres pour répondre à la demande grandissante du sport dans les écoles.

Face à cette problématique, le Réseau du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches a décidé de mettre en place une toute nouvelle initiative afin d’aider au recrutement.

Le RSEQ-QCA souhaite faire partie de la solution en matière de recrutement d’arbitres. C’est pour cette raison que le site devenirarbitre.com a été créé. Toutes les personnes ayant un intérêt pour l'arbitrage, peu importe le sport, sont invitées à postuler directement sur ce site. Le processus est complété en une seule étape facile. Les candidatures reçues seront par la suite acheminées au bon endroit et un suivi sera assuré avec les diverses associations d’arbitres impliquées.

« La formation d’arbitres n’est pas notre mandat, mais nous pouvons être un facteur de recrutement comme seule organisation multisports de la région. C’est dans cet esprit que nous lançons la plateforme afin de faciliter le processus pour quiconque est intéressé par l’arbitrage, peu importe le sport » a dit Mathieu Rousseau, directeur général de l'organisme. « La pandémie semble avoir eu un effet positif sur le désir de bouger des jeunes qui s’inscrivent aux activités en plus grand nombre qu’avant. Il serait dramatique que cet élan soit brisé par un manque d’arbitres forçant l’annulation d’activités. »

Passer le message

Un effort de communication sera également mis en place afin de promouvoir la nouvelle plateforme et les avantages de l’implication comme officiel.

Le but est simple: il faut partager l’information de façon massive pour remédier à la situation et intéresser le plus grand nombre de personnes afin de soutenir les besoins sportifs grandissant de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches.