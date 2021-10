Des bonnes nouvelles pour le Cool FM

L’équipe hockey du Cool FM a fait plusieurs annonces concernant différents joueurs. La formation est très heureuse du retour de Simon Demers et Marc-Olivier D’Amour, la signature de Marco Charpentier, l’arrivée de Vincent Ouellet-Beaudry et l’annonce d’un bébé pour Dave Hamel.

Simon Demers fait son retour avec l’équipe. Notons qu’il est le joueur avec le plus de saisons consécutives avec la formation de Saint-Georges. Il commencera sa 7e saison. Dans la LNAH, il est décrit comme un défenseur très fiable avec une excellente relance. Il est très apprécié de ses entraîneurs parce qu’il peut jouer à tous les moments d’un match et ne fait rien pour mettre son équipe dans le pétrin. Il est très efficace en plus d’être un coéquipier modèle.

Marco Carpentier a décidé de faire un retour dans la LNAH en signant avec Saint-Georges. Il est l’un des meilleurs joueurs que la ligue ait connus. Il a amassé 666 points en 407 matchs dans la LNAH, en plus de 33 points dans la version antérieure de la ligue. Il a connu deux saisons de plus de 100 points dans la ligue, dont le record avec 113. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la ligue, suivi de près par Keven Cloutier. Le Cool FM assure qu’il revient en très bonne forme.

Vincent Ouellet-Beaudry s’est démarqué au camp d’entraînement et en présaison lui méritant un poste lors de la prochaine partie de la saison.

Marc-Olivier D’Amour sera de retour à temps partiel. La réorientation de sa carrière fait en sorte qu’il se retrouve moins disponible pour le hockey. Selon son horaire, on le verra de temps en temps sur la glace pour venir prêter main-forte.

Prochainement, Dave Hamel deviendra papa d’un Hammer junior. Ceci le forcera donc à rater les matchs de la fin de semaine.

Le Cool FM sera officiellement de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce samedi à 20 h face aux 3 L de Rivière-du-Loup.