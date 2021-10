Un premier parcours de « Disque golf » voit le jour en Beauce

Un premier parcours de Disque golf vient d'être installé à la polyvalente Bélanger, adjacent au camp de jour de la municipalité de Saint-Martin.

Cette activité extérieure connait beaucoup de succès chez nos voisins du Sud et commence à s'implanter de plus en plus ici au Canada. Ici au Québec, on compte environ une trentaine de parcours.

Basé sur les règles du golf, on y joue à l'aide de disques spécifiques similaires à des frisbees, mais généralement plus petits et plus lourds. Ces disques sont lancés en direction d'un panier-cible, qui sert de « trou »

« Avec la pandémie, nous devions trouver de nouvelles activités extérieures avec distanciation pour nos cours d'éducation physique, mentionne Eric Dallaire, enseignant à la polyvalente Bélanger et initiateur du projet d'installation. En faisant des recherches sur le sujet, nous avons trouvé un monde que nous ne connaissions pas. Il y a des associations de Disque Golf à plusieurs endroits au Québec, des tournois avec des bourses. Nous avons rencontré Cédric Gilbert. de Lac-Mégantic, qui nous a donné une formation dans cette discipline. Cédric évolue au niveau provincial et vient de signer un contrat de commandite avec le fabricant de DiscGolf Prodigy. M. Gilbert a aussi collaboré avec le département d'éducation physique pour la confection du parcours. »

Comme au golf, il y a des trous à normale 3, 4 ou 5 avec différents disques identifiés en drivers, mid-range et putters. Et bien sûr, il s'agit de faire l'ensemble du parcours avec le moins de coups possible.

« C'est un parcours de neuf trous qui a été élaboré à la polyvalente Bélanger. Les aires de départ n'ont pas été fabriqués encore car nous voulons impliquer les élèves dans le parachèvement du projet. Cela n'empêche en rien la participation à l'activité. Vous pouvez vous présenter sur place et profiter du parcours », d'ajouter Éric Dallaire.

Le Disque golf s'adresse autant aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. Des tournois de nuit et d'hiver peuvent aussi être réalisés. Comme le parcours de la polyvalente Bélanger est adjacent au camp de jour, il sera accessible aux enfants qui le fréquenteront pour les années à venir.