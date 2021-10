Encore une belle saison en vue pour Alizée Poulin

La joueuse de tennis Alizée Poulin se prépare en ce moment aux sélections pour participer aux Championnats canadiens de tennis dans les catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans, qui auront lieu en mars 2022. Et on peut dire que la saison commence bien.

En effet, lors des premières sélections, elle a remporté la troisième place dans chacune de ces deux catégories. Elle doit encore participer à trois tournois pour avoir sa place pour les Championnats canadiens d’hiver et se trouver parmi les huit meilleurs au classement final.

La jeune Beaucevilloise jouera donc à nouveau entre le 5 et le 21 novembre pour les 18 ans et moins, ainsi qu’entre le 12 et le 28 novembre pour les moins de 16 ans.

Championnats canadiens d’été

En septembre dernier, Alizée a également participé aux Championnats canadiens de tennis, d’été cette fois-ci. Elle a malheureusement perdu ses deux matchs en 18 ans et moins, mais a remporté l’un des deux autres matchs dans la catégorie 16 ans et moins.

« C’était une belle expérience même si on était déçu. Elle a quand même fait deux Championnats canadiens ! », a confié son père Patrice Poulin, au téléphone avec EnBeauce.com.