Une seule défaite en sept matchs pour les Chevaliers

Les Chevaliers étaient de retour à la maison hier soir après un fructueux voyage de sept matchs sur la route. Pendant ce périple, les joueurs de Pier-Luc Giguère ont enregistré six victoires contre une seule défaite.

Pour le retour à la maison, les Lévisiens devaient affronter le Séminaire Saint-François.

Grâce à l’excellente performance du gardien Simon Boucher, les Chevaliers ont eu raison du Blizzard par la marque de 3-1. Boucher a d’ailleurs été nommé la première étoile du match. Il a repoussé 35 des 36 lancers dirigés vers lui.

Comme à l’habitude, les deux équipes de la région de Québec nous ont offert un match excitant. Malgré le fait que les visiteurs ont bénéficié de deux avantages numériques, aucun but n’a été inscrit en première période.

Au deuxième engagement, contrairement à leurs visiteurs, les représentants de Chaudière-Appalaches ont marqué trois buts en avantage numérique. À 4:08, Alexis Tanguay reprend un retour de lancer de la pointe pour marquer son 6e but de la saison. C’est du copier-coller pour le 2e but des Chevaliers, car cette fois-ci, c’est Jérôme Nadeau qui récupère le retour. Il s’agit de son 9e but de la campagne. À 17:15, Eliott Simard fait dévier le lancer d’Olivier Houde pour inscrire son 12e but de la saison.

Au troisième engagement, Tommy Montreuil réduit l’écart en avantage numérique. En fin de match, les Chevaliers jouent avec le feu. Ils écopent de cinq pénalités. Ils ont dû se défendre à 5 contre 3 pendant 29 secondes. Alors qu’il ne restait que six minutes au match, Théo Lemieux, des Chevaliers, écope d’une pénalité de quatre minutes. La défensive et le gardien des locaux effectuent de gros arrêts et empêchent le Blizzard de revenir dans le match.

Les Chevaliers ont dominé du côté des unités spéciales. Ils ont été 3 en 5 tandis que les visiteurs ont montré une fiche de 1 en 9.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers.

Première étoile : Simon Boucher,

Deuxième étoile : Jérôme Nadeau

Troisième étoile : Justin Carbonneau

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce dimanche 24 octobre alors que les Riverains du Collège Charles-Lemoyne seront les visiteurs.

Avec la collaboration d'Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA