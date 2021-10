Quelques 140 participants pour le 6e Monts Défi

Le 6e Monts Défi avait lieu en formule hybride durant tout le mois dernier et a réuni 140 personnes qui ont envoyé aux organisateurs leurs égoportraits pris au sommet des trois montagnes leur permettant ainsi de participer aux tirages de prix.

L'objectif pour les participants du Monts Défi est de faire l’ascension, en un court laps de temps, des trois plus hautes montagnes du territoire de la MRC des Appalaches : le Mont Adstock, le Mont Caribou et le Grand Morne. Grâce à la formule hybride offerte aux participants cette année, tant les familles que les athlètes avaient la possibilité de relever le défi. Les participants bénéficiaient de tout le mois de septembre pour se rendre au sommet de chacune des montagnes et s’y prendre en photo.

Cependant, les plus sportifs pouvaient choisir de faire les trois monts le même jour, soit le 25 septembre.

Pour ce jour spécial, différentes animations étaient tenues sur les sites de randonnée. Musique, jeux gonflables, photographies, chasse au trésor et collations de barbe à papa, popcorn, jus et chocolat chaud étaient offerts gratuitement aux participants. Les nombreux enfants ayant relevé le défi se sont vu remettre une médaille.

« La randonnée pédestre est l’une des activités de plein air les plus pratiquées au Québec. Le Monts Défi est une belle occasion de promouvoir nos trois montagnes auprès de la clientèle extérieure. En lançant un défi aux randonneurs, ça les encourage à se déplacer dans la région pour pratiquer leur activité automnale favorite », de mentionner la commissaire au développement touristique et responsable de l’organisation de l’événement, Heidi Bédard.

Rappelons que pour prouver la réalisation de leur défi, les participants devaient se prendre en photo au sommet des montagnes et envoyer ces clichés à Tourisme Région de Thetford.

Ainsi, ce sont 140 personnes, dont 39 enfants, qui ont complété ces étapes. Parmi eux, 45 sportifs l'ont fait en une seule journée. Tous ces gens se sont par le fait même rendus éligibles aux tirages des prix de participation.

Le grand gagnant, Yannick Labbé de Thetford Mines, a remporté le grand prix offert par les attraits et entreprises de la région : deux nuitées dans un chalet Bullard, un accès pour deux au ski ou au golf du Mont Adstock, une paire de bâtons de marche offerts par Sports Experts, 45$ à la Microbrasserie La Porte d’à Côté et une palette de dégustation à la Microbrasserie des Haldes.