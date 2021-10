Partie à oublier pour le Cool FM

Le Cool FM reprenait l’action face aux Marquis, mais cette fois à Saint-Georges. Le résultat fut désastreux avec une défaite de 7-2. Les partisans ont plutôt retenu le spectacle pugilistique que le hockey au final.

En première période, Mathieu Brisebois profite de l’avantage numérique pour donner les devants aux Marquis. Inséré dans l’alignement de Jonquière pour l’occasion, Guillaume Veilleux jette les gants devant le terrifiant Dave Hamel. Malgré le courage de Veilleux, Hamel lui en donne pour son rhume au plaisir des partisans qui assiste à l’un des duels de l’année. Côté hockey, les Marquis en ajoutent trois au compteur avant la fin du premier vingt. Frères de prénoms, Louis-Philippe Simard et Louis-Philippe Denis marque chacun leur tour, puis Philippe Paradis fait 4-0 en s’emparant d’un retour devant le filet.

En deuxième période, la partie tourne à la dérive dans tous les sens. Dannick Malouin fracasse son bâton sur Wayne Létourneau, ce qui frustre Simon Desmarais. Les deux seront punis, en plus d’une pénalité à Anthony Verret. Félix Petit profite d’une confusion devant le filet pour faire 5-0 sur l’avantage numérique. La chicane reprend de plus belle alors que Simon Desmarais attaque Dannick Malouin et Dave Hamel s’en prend au premier du bord. La résultante est un avantage numérique de 4 minutes aux Marquis qui capitalisent via Philippe Paradis en échappé. Avant la fin de la période, il y a une mésentente entre Dave Hamel et Guillaume Veilleux qui mène à leur deuxième combat. Cette fois encore, Veilleux n’aura aucune chance. Après toutes ces émotions, c’est 6-0 Jonquière.

Le Cool FM donne finalement signe de vie en 3e période. Yannick Tifu marque d’un tir sur réception après une passe de Wayne Létourneau. Plus tard dans la période, Anthony Verret donne un semblant d’espoir aux partisans en inscrivant le 2e but de Saint-Georges. Verret prend un retour de lancée de Mathieu Nadeau pour faire 6-2. Avec une partie quasi terminée, Jérémy Vigneault-Bélanger clôt la marque avec le 7e des Marquis.

Les avantages numériques : Saint-Georges 0/4, Jonquière 4/6

Les tirs : Saint-Georges 44 (15-14-15), Jonquière 35 (15-11-9)

Les trois étoiles :

1- Danick Gauthier JON (4p)

2- Philippe Paradis JON (2b)

3- Mathieu Brisebois JON (1b 2p)

Le Cool FM n’aura qu’un seul match la semaine prochaine alors que les bons vieux rivaux de Thetford seront en visite vendredi au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des communication du Cool FM.