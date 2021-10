Tennis: score parfait pour le premier match des Condors

La saison régulière a débutée en beauté le 23 octobre pour les joueurs de tennis des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

C'est face aux Dynamiques du Cégep de Ste-Foy que les cinq garçons et quatre filles des Condors ont réussi la première rencontre de leur histoire. Cela en réalisant une fiche parfaite par la marque de 7-0.

Notons que le Cégep Beauce-Appalaches s'est associé à Tennis Beauce pour permettre aux joueurs de tennis de faire de la compétition avec la ligue collégiale de Tennis Québec.

Voici les résultats des joueurs entraînés par Philippe Courteau :

Simple Féminin

Britany Daigle gagne devant Mercedez Fortin (6-3)(6-4)

Mélodie Morin gagne devant Jade Beaulieu (6-4)(7-5)

Simple Masculin

Jean-Gabriel Bernard gagne devant Samuel Atlan (2-6)(6-4)(10-8)

Jonathan Lachance gagne devant Justin Boucher (6-1)(6-0)

Double Féminin

Britany Daigle et Lydia Morin gagnent devant Mercedez Fortin et Laurie Demers (6-0)(6-2)

Double Masculin

Jean-Gabriel Bernard et Jonathan Lachance gagnent devant Samuel Atlan et Charles-Olivier

Fugères (7-6)(6-4)

Gabriel Turcotte et Jean-Gabriel Morin gagnent devant Antoine Papin et Émilien Côté (6-4)(6-4)

La prochaine rencontre des Condors aura lieu samedi 30 octobre alors qu'ils visiteront le Cégep Garneau à Québec au club Avantage.

Photo de gauche à droite : Jonathan Lachance, Tristan Chouinard, Jean-Gabriel Bernard, Britany Daigle, Mélodie Morin, Lydia Morin, Gabriel Turcotte, Jean-Gabriel Morin et l’entraîneur, Philippe Courteau.