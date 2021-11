Fort début de saison pour les Faucons de la Polyvalente Saint-François

Bien que le début de saison des équipes sportives des Faucons de la Polyvalente Saint-François soit jeune, les élèves-athlètes prennent d’assaut les lieux de compétition.

En effet, ce samedi 30 octobre, en hockey, l’équipe M15 cadet D3 a poursuivi sa lancée en remportant un duel contre les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges par la marque de 5-0. Les Faucons sont toujours invaincus avec leur 5e gain consécutif.

Le gardien de but Mathieu Gilbert n’a accordé que 2 buts en 5 matchs. Pour sa part, l’équipe benjamine a une fiche de une victoire et de une défaite et les juvéniles ont malheureusement perdu leur premier match de la saison par la marque de 3-1 contre l’école secondaire Veilleux.

Volleyball RSEQ

De plus, la fin de semaine du 30 octobre annonçait le début de la saison en volleyball des équipes benjamine et cadette.

Les benjamines ont très bien fait en remportant tous leurs matchs. Elles n’ont perdu aucune manche en affrontant dans l’ordre : l’École secondaire de l’Aubier, la Polyvalente Benoit-Vachon et le Collège de Champigny.

En ce qui concerne les cadettes, après avoir trébuché à leur première joute contre l’École secondaire Veilleux, elles ont remporté les deux matchs suivants contre l’École Secondaire Pamphile Le May et l’École secondaire de Saint-Anselme.

Lors de la semaine précédente, les juvéniles débutaient leur saison. Malgré la grande force du pool dans lequel elles étaient classées, elles ont remporté 2 de leur 6 manches et ont offert une très bonne opposition tout au long de la journée.

Les Faucons et le multisport

La délégation sportive des Faucons est impressionnante pour l’année 2021-2022; il y a présence de 15 équipes de volleyball dont 3 qui évolueront au RSEQ ainsi que 8 équipes en basketball dont 2 qui évolueront au RSEQ.

Aussi, les délégations de badminton, de golf, de rugby féminin, des deux équipes de football, des cinq équipes de hockey et des cinq équipes de soccer sont tous de retour malgré la crainte que nous avions suite à la dernière année.

Les élèves pratiquant plus d’un sport parascolaire ne sont pas rares. Un nombre impressionnant de 450 élèves sur une clientèle de 750 élèves pratiquent un sport parascolaire dans les ligues du RSEQ et de la LSI.

Collaboration de Jérôme Roy — PSF