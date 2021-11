Victoire de 3-1 du Familiprix de Saint-Joseph

Le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph s'est payé en fin de semaine une victoire de 3 à 1 devant ses partisans, en défaisant le Giovannina de Sainte-Marie dans la Ligue de hockey Côte du Sud.

Un match très intense avec de l’émotion sur la glace, qui était aussi ressenti dans les estrades par les 350 personnes présents.

Un gain grâce à des buts de Marc-Antoine Perron-Rousseau, Joey Boutin (but de la victoire) et Maxime Cliche (but d’assurance) pour la formation joseloise, la réplique du Giovannina venant de Joey Goulet.

Le gardien du Familiprix, Pier-Olivier Doyon, a été tout simplement fantastique devant la cage des siens, en repoussant plusieurs tirs dangereux.

Le retour au jeu du joueur de centre Denis Nadeau a été ressentie dans le camp Joselois, avec son intensité, ses succès au cercle des mises en jeu et par son désir de vaincre, l’effet a été bénéfique pour l’équipe de l’entraineur David Lessard.

La prochaine rencontre du Familiprix sera ce vendredi 5 novembre à 21 h à Saint-Charles contre les Éperviers. Ces derniers ont seulement un point de plus que la formation joseloise au classement général.

Avec la collaboration de Pierrot Lagueux, relationniste, Club de hockey Senior de Saint-Joseph.