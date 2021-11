Tennis : deuxième victoire des Condors

L’équipe de tennis des Condors disputait sa deuxième rencontre de la saison samedi, en visitant le Cégep Garneau à Québec.

Les Condors l'ont emporté par la marque de 6-1 au niveau des rencontres.

Chez les femmes, en simple, Britany Daigle a gagné devant Juliette Bison (4-6)(6-4)(10-6) et Lydia Morin a fait de même devant Léa Labrecque (6-1)(6-0).

En double, Britany Daigle et Mélodie Morin ont battu Juliette Bisson et Maya Soligo (7-6)(6-3).

En simple masculin, victoire de Jean-Gabriel Bernard gagne devant Thomas Bibeau (6-2)(6-3) et défaite de Jonathan Lachance face à Alexandre Mainguy (6-1)(6-7)(13-11).

Le duo Jean-Gabriel Bernard/Jonathan Lachance s'est démarqué devant Thomas Bibeau et Kiady Andrianaivo (4-6)(7-5)(10-6) tout comme les Condors Tristan Chouinard et Jean-Gabriel Morin qui ont gagné contre Jérémie Bossé et Alexandre Mainguy (6-4)(3-6)(10-2).

Les prochains matchs des Condors en tennis se déroulement à nouveau au Cégep Garneau le samedi le 20 novembre.