Début des quarts de finale ce soir pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches affrontent ce soir les Vulkins du Cégep de Victoriaville en quarts de finale. Les équipes jouent à 19 h 30 au stade du Cégep Beauce-Appalaches. Il s’agit du premier match des séries éliminatoires.

Les Beaucerons ont terminé leur saison régulière en première position de la division 3, section Nord-Est. Leur adversaire se situe en quatrième position de la Section Sud-Ouest. Ils ont terminé avec un total de 8 points (4 victoires et 4 défaites).

« Cette semaine, les joueurs ont été très attentifs lors des entraînements. Ils comprennent que ce match est déterminant. Ils veulent se rendre en finale et ils sont motivés. On sent la fébrilité dans le vestiaire », soutient Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

Cet affrontement est décisif pour atteindre la demi-finale qui se déroule la fin de semaine prochaine. « Il reste trois semaines d’activité à la saison de football. On souhaite gagner le championnat et ramener le Bol d’or à la maison. Nous avons une équipe solide et tous les joueurs apportent une contribution essentielle à la cohésion collective », indique l’entraîneur-chef.

La finale de la division 3 aura lieu le 20 novembre à 18 h au Cégep de Thetford.

Les partisans sont invités à venir supporter l’équipe beauceronne ce samedi 6 novembre à 19 h 30 au stade du Cégep Beauce-Appalaches. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant.

Les spectateurs sont également encouragés à apporter des denrées non périssables qui seront remises à Moisson Beauce après le match. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement. Il est également possible de suivre le match en direct au lien suivant : https://youtu.be/3WSzAz0UrgE