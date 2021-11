Les Dragons prennent leur revanche sur les Estacades

Après avoir perdu leur confrontation contre les Estacades de Trois-Rivières en saison régulière, les Dragons ont pris leur revanche en l’emportant 24-21 en quart de finale, le vendredi 5 novembre.

Les Estacades s’inscrivent les premiers au tableau tôt en début de partie, avec un touché. Olivier Dubé crée l’égalité en fin de premier quart en captant une spectaculaire passe de touché. Les Estacades répliquent peu après avec un deuxième touché. Puis, les efforts du porteur Gabriel Leclerc sont récompensés lorsqu’il crée à nouveau l’égalité avec moins de 4:00 au deuxième quart. Et avec deux secondes avant la mi-temps, le botteur Marc-Antoine Garneau donne l’avance aux Dragons pour la première fois du match.

C’est donc 17-14 en faveur des Dragons au retour de la mi-temps et le duel se poursuit. Les Estacades frappent tôt en deuxième demie avec une interception, laquelle est suivie quelques jeux plus tard d’un touché, ce qui redonne l’avance 21-17 aux locaux. Alex Grondin recouvre un ballon, offrant une belle position de terrain aux Dragons, mais un seul point est inscrit sur la séquence offensive suivante. Par contre, deux placements de Félix-Antoine Thibault et deux interceptions d’Isaac Bouffard permettent aux Dragons de s’imposer au dernier quart, de l’emporter 24-21 et de s’assurer une place en demi-finale.

Pour une première fois cette saison, l’attaque au sol des Dragons a été plus productive que la passe, avec en tête Gabriel Leclerc et ses 158 verges en 29 courses, en plus d’un retour de botté d’envoi de 50 verges. Le receveur Pierre-Alexandre Boulet a pour sa part cumulé 48 verges en 6 passes attrapées.

En défensive, plusieurs joueurs se sont distingués. Mentionnons entre autres Edouard Loignon (3 plaqués, 1 sac, 3 plaqués pour perte, 3 passes rabattues), Samuel Fecteau (4 plaqués, 5 plaqués pour perte), Nathan Vachon (4 plaqués, 3 plaqués pour perte, 1 passe rabattue) et Mathias Giroux (5 plaqués, 1 plaqué pour perte).

L’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, commentait au lendemain de cette victoire: « Ce fut un gros match serré d’éliminatoires comme on les aime. Nous avons accordé de longs jeux en défensive, mais nous avons su créer des revirements au moment opportun pour permettre à l’offensive de marquer les points nécessaires pour la victoire, tandis que les unités spéciales ont livré la marchandise. Maintenant, nous devons nous préparer pour répéter notre exploit d’il y a deux semaines en affrontant Laval si nous voulons accéder à la finale. »

Les Dragons visiteront les Maraudeurs du Collège Laval pour leur match de demi-finale. La date et l’heure demeuraient à confirmer au moment de rédiger ces lignes.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges.