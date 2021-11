Une dernière victoire en saison régulière pour les Dragons

Dimanche, les Dragons recevaient les Maraudeurs du Collège Laval pour conclure leur saison régulière. Les locaux se sont emparés de la victoire 24-7.

Gabriel Leclerc a été le premier à capter un touché au début du premier quart. Philippe Gilbert a réalisé une interception en fin de quart.

En début de deuxième quart, les visiteurs se sont repris en inscrivant un touché pour créer l’égalité. Mathias Giroux a intercepté une passe adverse un peu avant la mi-temps.

Au troisième quart, les Dragons ont rapidement repris les devants avec une passe de touché attrapée par Hugo Boucher.

En fin de troisième quart, un plaqué punitif de Mathias Giroux a fait perdre le ballon au porteur des Maraudeurs, permettant à William Rancourt de le récupérer. Puis, avec moins de quatre minutes au match, Marc-Antoine Garneau a creusé l’écart à 17-7 en réussissant un placement. Enfin, Edouard Loignon a intercepté le ballon avant de la ramener dans la zone des buts.

Statistiques de la partie

L’attaque des Dragons a généré des gains de 197 verges. Le quart-arrière Charles Boulianne a complété 14 de ses 29 passes, pour des gains de 148 verges. Fait d’armes inusité, aucune de ses passes n’a été interceptée en saison régulière.

En défensive, plusieurs joueurs se sont démarqués. Nathan Vachon a cumulé 13,5 plaqués, dont 1 sac et 2 pour perte. Jason Goupil a totalisé 5 plaqués, dont 2 sacs et 4 pour perte. En plus de son interception bonne pour le touché, Edouard Loignon a effectué 5,5 plaqués et rabattu 1 passe. Mathias Giroux a réussi 6 plaqués, dont 1 sac et 1 pour perte, plus 1 interception.

« Toute la semaine, le message a été de gagner l’équipe en première place. Nous avons joué un de nos meilleurs matchs et pour la première fois de l’année, les trois unités ont fait le boulot. Nous avons marqué 24 points et accordé 7 à une équipe qui en accordait en moyenne 8 et qui en marquait 30. C’est ce que nous voulions pour nous préparer à entrer en séries avec un bon niveau de jeu. Maintenant, chaque match est crucial pour pouvoir franchir l’étape suivante. », indique l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

Les Dragons étaient à leur première fois en Division 2 provinciale. Ils terminent leur saison régulière au cinquième rang sur 11 équipes. Leur fiche est composée de cinq victoires et trois défaites et 166 points pour et 104 points contre.

Prochaine partie

Les Dragons visiteront les Estacades de Trois-Rivières pour leur match de quart de finale, ce vendredi 5 novembre à 19h30.