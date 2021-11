Fin de semaine victorieuse pour le DLC de La Guadeloupe

L'équipe du DLC de La Guadeloupe, de la Ligue régionale de hockey, a encore connu une fin de semaine victorieuse.

Vendredi, 5 novembre, le club a joué son 8e match de la saison à domicile contre le Sauro de Lac-Mégantic. Tirant de l'arrière 3-1 en première période, le DLC a finalement remporté le match par la marque de 6-5.

Le but victorieux été marqué par le No 7, Samuel Turcotte, à 28 secondes de la troisième période. Encore une fois, c'est un effort collectif qui a mené à la victoire. Douze joueurs ont récolté au moins un point lors du match, soit par une passe ou un but.

Le lendemain, le DLC a gagné son premier affrontement de la saison contre les Shark's d'East Angus par la marque de 8 à 3. Trois des huit buts ont été comptés par Patrick Labbé.

Le DLC occupe maintenant la troisième place au classement avec 6 victoires et 3 défaites.

Le prochain match aura lieu ce samedi 13 novembre à domicile contre les Cougars de Warwick.

Avec la collaboration d'Émilie Larivière.