Les Chevaliers conservent leur première place au classement général

Les Chevaliers de Lévis sont au premier rang du classement général. Ils recevaient hier soir les Vikings de Saint-Eustache qui occupaient le second rang, devant une belle foule de 588 spectateurs. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont vaincu leurs adversaires par la marque de 2-1.

Les deux équipes ont joué un match très serré. Les deux entraîneurs semblaient avoir le même plan de match, soit mettre de la pression sur la défensive adverse avec un bon échec avant soutenu.

Les visiteurs ont profité d’une mêlée devant le but des Chevaliers pour ouvrir la marque. Le but est crédité à Chad Bellemare. Quelques instants plus tard, les Vikings offrent un avantage numérique aux Chevaliers. Il ne faut que 10 secondes à ces derniers pour niveler la marque. Jérôme Nadeau complète un bel échange à trois.

En deuxième période, les deux gardiens, Eliot Séguin-Lescarbeau des Vikings et Samuel St-Hilaire des Chevaliers, ferment la porte et gardent les équipes dans l'impasse avec de bons arrêts.

Au dernier engagement, Olivier Houde brise l’égalité. Son bon lancer du poignet passe tout juste par-dessus l’épaule du gardien pour se loger dans le haut du filet. Eliott Simard obtient sa deuxième passe du match. Ce but a été inscrit encore une fois en avantage numérique. Les visiteurs ont une chance en or en fin de match. Ils profitent d’une pénalité aux Chevaliers pour retirer leur gardien afin de jouer à 6 contre 4. La défensive des locaux tient le coup et offre une 15e victoire en 18 matchs cette saison à leurs partisans.

Les 3 étoiles RDS sont :

La première étoile : Théo Lemieux des Chevaliers;

La deuxième étoile : Chad Bellemare des Vikings;

La troisième étoile : Olivier Houde des Chevaliers.

Les Chevaliers visiteront l’Albatros de Rivière-du-Loup dimanche avant de revenir à la maison le vendredi 19 novembre prochain pour y affronter les Phoenix du Collège Esther-Blondin.

Avec la collaboration de Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA