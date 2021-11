Les Dragons se taillent une place en finale in extremis

Décidément, les Dragons de la polyvalente de Saint-Georges auront été la bête noire des Maraudeurs du Collège Laval cette année.

Après avoir gâché leur saison parfaite deux semaines auparavant, les Dragons viennent de les éliminer dimanche dans un match qui s’est soldé au dernier jeu par la marque de 21-20, passant ainsi en finale.

Le premier quart est principalement marqué par des revirements des deux côtés: une interception des Maraudeurs, suivie d’une des Dragons signée Edouard Loignon, puis d’un dégagement des Dragons bloqué par les Maraudeurs et d’un ballon échappé recouvré par Alex Grondin des Dragons.

Il faudra attendre en toute fin de quart pour que Gabriel Leclerc inscrive le premier touché, procurant l’avance aux Dragons. Leclerc récidivera avec moins de trois minutes avant la mi-temps, suivi d’un troisième touché, celui-là d’Hugo Boucher, dont la transformation est ratée.

Les Dragons mènent donc 20-0 en milieu de match. Philip Gilbert recouvre un ballon échappé, mais les Dragons s’asseyent peut-être un peu trop rapidement sur leur avance et cumulent diverses pénalités et erreurs d’exécution. Cela permet aux Maraudeurs de rebondir, ces derniers créant même l’égalité avec un peu plus de deux minutes au temps régulier.

Heureusement, l’offensive parvient à se ressaisir à sa dernière présence sur le terrain, permettant une belle position de terrain pour offrir aux Beaucerons l’occasion de clore l’issue du match. C’est ainsi que, sur le dernier jeu du match, Samuel Fecteau effectue un botté de dégagement qui traversera la zone des buts adverse, offrant le point nécessaire aux Dragons pour l’emporter 21-20 et passer en finale.

L’attaque aérienne des Dragons a généré des gains de 224 verges. Plusieurs receveurs se sont illustrés, mais le plus prolifique fut Hugo Boucher avec 4 passes captées pour 93 verges et un touché.

En défensive, Jason Goupil (10 plaqués dont 8 pour perte, 2 sacs), Samuel Fecteau (7 plaqués dont 2 pour perte, 1 sac), Nathan Vachon (7 plaqués dont 2 pour perte, 1 sac) et Issac Bouffard (8,5 plaqués dont 1 pour perte) ont été les plus occupés.

À la suite de cette victoire, l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, s’exprimait ainsi: « Les conditions météorologiques ont été difficiles pour les deux équipes. Nous en avons tiré avantage en première demie, en créant des revirements et en complétant des passes extraordinaires sous la pluie. Nous avons connu des difficultés en deuxième demie, avec plusieurs pénalités et blessures. Heureusement, nous avons su être opportunistes au dernier jeu du match, avec le simple de Samuel Fecteau sur un botté de dégagement de 40 verges.»

C’est ainsi que, contre toute attente et à leur première année en Division 2 provinciale, les Dragons passent en finale. Ils visiteront les Voltigeurs du Collège Bourget à Rigaud ce week-end. La date et l’heure restaient à confirmer au moment de rédiger ces lignes.

La seule confrontation connue entre les deux équipes remonte à la finale provinciale des Dragons en 2017, remportée par les Dragons. Cette fois-ci, les défi sera de taille, puisque les Voltigeurs ont présenté la meilleure attaque de la ligue cette année, produisant 294 points en 8 matchs.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications.