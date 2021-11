Une victoire écrasante pour le Familiprix de Saint-Joseph

Samedi, le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph de la ligue senior Côte-du-Sud était en visite à St-Jean-Port Joli. Les Beaucerons ont gagné la partie par la marque remarquable de 9 à 0.

En première période, Olivier Lafontaine a inscrit son 4e but de la saison, et s’en ait suivi d’Alexandre Paré qui en était à son premier. En deuxième, Marc-Antoine Perron-Rousseau a été efficace avec deux buts. Joey Boutin a lancé au fond du filet son 3e but de la saison. En dernière période, Louis-Antoine Rochette (1er), Antoine Fortin (1er), Jonathan Roy (1er) et Philipe Gendreau (1er) ont mis fin à la partie.

La troupe de David Lessard l’a emporté facilement 9 à 0 contre Saint-Jean-Port-Joli Le joueur originaire de Saint-Joseph, Marc-Antoine Perron-Rousseau a démontré l’étendue de son talent avec une performance de 2 buts et 2 passes, la recrue Louis-Antoine Rochette a bien fait avec 1 but et 2 passes et le gardien Pier-Olivier Doyon a été tout simplement parfait en n’accordant aucun but à l’adversaire.

Notons qu’il manquait cinq vétérans réguliers dans la formation et qu’ils ont été remplacés par cinq recrues.