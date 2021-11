Une autre victoire à la maison pour le Perfection Auto

Le club de hockey Perfection Auto a réussi à obtenir la victoire par la marque de 9 à 3 contre à East Broughton. Notons que jusqu’à présent l’équipe n’a jamais perdu à la maison.

La première période s’est terminée 5 à 0 ne laissant que peu de chance aux visiteurs de se reprendre. La recrue Charles-Antoine Pelletier a réussi son premier but dans le circuit Jolicoeur.

Les autres marqueurs sont : Simon-Olivier Tanguay (2 buts), Benjamin Rodrigue (2 buts), Nicolas Provençal (1 but), Justin Dubé (1 but), Antoine Cloutier (1 but) et Édouard Labbé (1 but).

La fin de semaine prochaine, Beauce-Etchemin sera à La Guadeloupe vendredi et recevra Saint-Georges le samedi soir à 19 h.