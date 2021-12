Football: les Condors mènent l’équipe d’étoiles de la division 3 du RSEQ

Treize Condors se retrouvent parmi l’équipe d’étoiles du circuit collégial de football de la division 3, section Nord-Est.

Il s’agit d’un honneur bien mérité pour ces joueurs qui se sont démarqués tout au long de la saison et qui ont remporté le Bol d’or le 20 novembre dernier.

C’est par un vote des entraîneurs que les plus méritants ont été sélectionnés. « C’est extraordinaire de voir autant de nos joueurs élus sur l’équipe d’étoiles du RSEQ. Autant de joueurs sur une équipe d’étoiles est une première dans l’histoire des Condors », soutient Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

Sur la ligne défensive, Nathan Gagné (35) a réussi 8 sacs du quart,19 plaqués et 11 plaqués pour perte.

De son côté, Gabriel Couture (55) a fait 4 sacs du quart, une interception, 14 plaqués et 6 plaqués pour perte.

Les vétérans Joseph Sauvé (22), William McDuff Dassylva (26), Louis-David Savard (45) et Étienne Poulin (7) ont aussi récolté des statistiques impressionnantes : 14 plaqués et 3 sacs du quart pour Sauvé, 17 plaqués et 5 interceptions pour McDuff, 20 plaqués, 5 sacs du quart et 3 interceptions pour Savard et 20 plaqués et une interception pour Poulin.

La qualité de jeu de l’unité offensive a également été reconnue par les entraîneurs des autres équipes. William Carrier (82), Samuel Poulin (68), Charles-Édouard Bizier (4), Jérémy Gosselin (3), Alexandre Lessard (11) et Zachary Roy (24) se sont taillé une place dans la constellation.

« Pour plusieurs de ces joueurs nommés sur l’équipe d’étoiles, il s’agit d’une première saison dans le circuit collégial, ce qui est d’autant plus exceptionnel, souligne Marc Loranger. Ces nominations reconnaissent le travail des joueurs et les sacrifices que certains ont faits; pensons à William Carrier, qui est receveur de passe en temps normal et qui a joué toute la saison sur la ligne offensive. »

En plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles, le quart-arrière Thomas Jean a reçu, à l’unanimité, le mérite individuel à titre de joueur offensif par excellence. Au cours de la saison, celui-ci a réalisé 126 passes complétées en 202 tentatives, 1826 verges de gain, 20 passes de touchés et 2 interceptions.

Soulignons par ailleurs que le receveur Jérémy Gosselin a reçu le mérite académique du Réseau du sport étudiant pour les Condors. Les entraîneurs des Condors ont également reçu le mérite d’équipe pour l’équipe d’entraîneurs par excellence.

Rencontre avec les champions dimanche

Les partisans de l’équipe des Condors football sont invités à rencontrer les joueurs et les entraîneurs lors du match des Condors hockey qui se tiendra le 5 décembre dès 14 h 30 au Centre Lacroix Dutil. L’équipe championne de division 3 sera soulignée lors des célébrations d’avant-match.

L’entrée est gratuite en échange d’une denrée non périssable par personne. En apportant des denrées non périssables comme droit d’accès à ce match, les spectateurs contribueront à aider directement Moisson Beauce. Notez que le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.