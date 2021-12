L'équipe féminine de hockey du Canada retranche trois joueuses à sa formation

La direction de l’équipe féminine de hockey du Canada a annoncé vendredi qu’elle avait retranché trois joueuses à sa formation.

Dans un communiqué de presse, Gina Kingsbury, directrice des activités hockey, a confirmé que la défenseure Jaime Bourbonnais ainsi que les attaquantes Jessie Eldridge et Julia Gosling avaient été libérées.

Le Canada a réduit sa formation à la suite d’un mois d’entraînement qui a compris une série en Finlande, deux matchs de la Série de la rivalité contre les États−Unis et le Défi de la capitale à Ottawa, en Ontario.

Vingt−six joueuses demeurent au sein de la formation du Canada. L’équipe compte encore trois gardiennes de but, huit défenseures et quinze attaquantes.

Vingt−trois joueuses seront sélectionnées pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, en Chine.

L’équipe nationale féminine du Canada continuera ses préparatifs pour les Jeux olympiques en disputant deux matchs contre une équipe des étoiles de l’Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) les 9 et 11 décembre à Calgary.

Elle prendra ensuite part à d’autres matchs de la Série de la rivalité plus tard dans le mois à St. Louis, au Missouri, et à St. Paul, au Minnesota. Cette série se conclura par des matchs à Edmonton, le 3 janvier, et à Red Deer, le 6 janvier.