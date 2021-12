Malgré une victoire proche, le Cool FM s'incline face à l’Assurancia

Le Cool FM affrontait ce vendredi les premiers au classement général, l’Assurancia de Thetford. L'équipe de Saint-Georges est venue bien près de briser la séquence de neuf victoires de l’Assurancia, mais Thetford s’est sauvé avec un gain de 4-3.

La première période se déroule à un rythme d’enfer, mais l’action déferle dans les 4 dernières minutes. D’abord, en avantage numérique, Yannick Tifu est encore posté en haut de l’enclave et envoi un autre lancer précis qui bat encore le gardien adverse. Il ne faut même pas attendre une minute pour voir le Cool FM doubler leur avance. Pierre-Luc Veillette s’amène à 2 contre 2 avec Michael Rhéaume. La passe de Veillette touche un patin d’un défenseur de Thetford et la rondelle trouve le fond du filet. Malheureusement, en toute fin de période, Yann Joseph réduit l’écart avec 30 secondes à faire d’un tir que Raphaël Girard aimerait revoir.

La deuxième période est un désastre. L’Assurancia inscrit 3 buts sans riposte. Alexandre Goulet profite de la chute d’un défenseur pour marquer en échappé. Ensuite, en avantage numérique, Christophe Losier profite de 2 retours devant le filet pour pousser la rondelle dans le but. Le dernier but de l’Assurancia provient encore d’Alexandre Goulet alors que ce dernier rentre en vitesse et déborde la défensive beauceronne pour ensuite marquer d’un tir bas.

La troisième période est clairement à l’avantage du Cool FM, mais rien n’y fait. C’est finalement avec le gardien en moins que le Cool FM trouve le fond du filet. La passe transversale de Yannick Tifu trouve le bâton d’Anthony Verret qui catapulte la rondelle derrière Cadorette, dans une cause perdante malheureusement. Le Cool FM bloque des tirs dans le filet désert, mais le résultat reste 4-3 pour Thetford.

Les avantages numériques : Saint-Georges 1/5, Thetford 1/3

Les tirs : Saint-Georges 39 (13-10-16), Thetford 25 (12-7-6)

Les trois étoiles du relationniste :

1- Alexandre Goulet THE (2b)

2- Philippe Cadorette THE (eff 0.923)

3- Pierre-Luc Veillette STG (1b 1p)

Le Cool FM jouera à la maison ce soir à 20h face aux Marquis.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des communications du Cool FM.