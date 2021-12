Le CNRB de retour en compétition

Les athlètes du Club de natation régional de Beauce étaient de retour à la compétition samedi. Le tout se déroulait à L’Arpidrome de Charlesbourg. Un total de 240 jeunes provenant de dix clubs de Chaudière-Appalaches et Québec participaient.

C’était depuis 2019 que les jeunes n’avaient pas participé à une compétition. Malgré qu’ils aient été privés d’entraînement pendant de longues périodes, ils ont réussi des temps qui ont satisfait leurs entraîneurs.

À dix-huit occasions, la jeune garde du C.N.R.B. a accédé à une place d’honneur, dont dix fois à la première. Les prestations de Nicolas Blais (3 or) et Hubert Bergeron (2 or et 1 bronze) sont particulièrement à souligner.

Pour plusieurs, c’était leur première expérience de compétition.