Les équipes de l'Ascalon Saint-Georges jouaient une dernière fois avant Noël

Les équipes de soccer compétitif de l’Ascalon Saint-Georges prenaient part, il y a quelques jours, aux derniers matchs de leurs championnats respectifs avant la trêve du temps des Fêtes.

Au niveau de la ligue de développement, les formations U9M et U12M étaient en action face aux équipes de Lotbinière et de Lévis. Aucun résultat n’est communiqué et disponible pour cette compétition, uniquement axée sur le développement des aptitudes de jeu. Lors des séances d’entraînement, l’entraîneur responsable des U9 masculin a souligné la belle progression de son équipe, notamment en terme de positionnement des joueurs sur le terrain. Chez les U12M, les entraîneurs et responsables d’équipe, Jean-Philip Poulin, Martin Labbé et Nadia Larivière, soulignent le beau travail collectif réalisé avec intensité par les joueurs.

En compétition LSQM, seules les équipes U14F et U15/16F étaient en action. Du côté la formation U14F Ascalon, l’équipe poursuit sa récolte de victoires en ayant pris le dessus sur l’Évolution Lévis (score de 5-3, buts par Emily Baron (3), Claudia Carrier et Clara Lessard) et sur le CSOQ avec une victoire de 4-1 (Alyson Gagné (2), Emily Baron, Sarah-Ève Lagueux). L’équipe demeure invaincue et conserve sa première position en championnat.

L’entraîneur de l’équipe Xavier Bouhy est très satisfait de ces résultats, mais encore plus de la polyvalence des joueuses de l’équipe, comme il le précisait récemment : « Un total de 24 buts ont été inscrits sur nos 6 derniers matchs avec 5 joueuses différentes. Lors des matchs, un de nos atouts est que plusieurs joueuses sont en mesure d’alterner entre des positions offensives et défensives, ce qui permet d’adapter rapidement le groupe face aux différentes situations ou adversaires rencontrés. »