Une équipe de la Ligue nationale de hockey balle s’installe en Beauce

Les Cowboys de la Beauce, c’est ainsi que se nomme la toute nouvelle équipe de la Ligue Nationale Hockey Balle qui s’installe dans la région.

Les Beaucerons Christopher Rodrigue et Philippe Garnier ont présenté les couleurs et le logo de leur équipe ce matin, lors d’une conférence de presse à Saint-Joseph-de-Beauce, ville où ils seront établis. Les joueurs seront donc vêtus d'un gilet long vert, blanc et jaune arborant la tête d’un Cowboy avec chapeau et foulard.

« On veut créer un sentiment d'appartenance dans toute la Beauce », a expliqué Philippe Garnier qui justifie le nom de l’équipe et son image par une représentation du côté rural de la Beauce et des nombreux événements country qui s’y passent.

Les deux amis et collaborateurs à l’initiative de ce projet vont créer un tout nouveau terrain de Dekhockey dans l’ancien aréna de la ville qui sera à la pointe de la technologie et aux couleurs de l’équipe. « On vient ajouter des infrastructures qui vont nous permettre de jouer au Dekhockey trois contre trois », a spécifié Christopher Rodrigue. Le tout devrait être prêt autour du 10 mai 2022 pour pouvoir jouer le premier match à domicile autour du 24 mai. La ville a d’ailleurs présenté son soutien dans le projet.

Au cours de la saison, Les Cowboys de la Beauce joueront 10 matchs en programme double à la maison et 10 matchs en programme double à l’extérieur. Pour ce qui se passera à Saint-Joseph, les propriétaires ont de nombreuses idées pour intensifier le sentiment d’appartenance des citoyens à l’équipe. Ils souhaitent par exemple organiser des soirées à thème, faire des animations entre les deux matchs d’un programme et ils prévoient de promouvoir le Dekhockey à travers la région grâce à l’engagement de leurs joueurs.

Il faut d’ailleurs savoir que cette équipe est née grâce à l’achat de l’équipe de St-Léonard-d'Aston et avec cet investissement viennent les joueurs. Lors de la conférence de presse, les organisateurs ont présenté cinq joueurs dont trois qui font également partie de l’équipe canadienne dont Yannick Labonté qui est aussi très engagé à la promotion de ce sport en pleine croissance.

« Nous on est nés ici, on a joué au hockey ici. Si on s'est rendu là aujourd’hui c’est parce qu’il y a eu des sports qui nous ont mis dans le droit chemin, on a connu des bonnes personnes et on s’est fait des bons contacts dans le sport. C’est un peu ça qu’on veut promouvoir ici », a confié M Rodrigue.

L’équipe est installée à Saint-Joseph, point central de la région, dans le but de rejoindre un maximum de Beaucerons. Il y aura justement des repêchages pour recruter des joueurs d’ici.

Notons que la LNHB existe seulement depuis juillet 2019 et « c’est la première ligue de hockey balle avec des joueurs payés. C’est un rêve pour les joueurs de Dek, comme pour la LNH », a précisé Patrick Ducharme, le fondateur de la ligue. « C’est un jeu spectaculaire ! Il y a toujours de l’action. »

Il y a présentement 12 équipes membres de la ligue et deux divisions.