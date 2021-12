Une troisième victoire pour les Chevaliers au Challenge CCM M18 AAA

Les Chevaliers de Lévis font bonne figure au Challenge CCM M18 AAA en ajoutant une troisième victoire à leur fiche. Hier, la partie contre les Élites de Jonquière s’est terminée avec la marque de 6 à 2.

Les Élites ont réussi seulement à lancer la rondelle vers le but onze fois. Les Beaucerons pour leur part ont bombardé le gardien adverse de 35 lancers. Tristan Giroux a été le premier Lévisien à compter dans le filet a 10 : 43 en avantage numérique. C’est grâce à ses deux coéquipiers, Justin Carboneau et Thomas Desruisseaux. Moins de 2 minutes plus tard, Olivier Dubois a doublé l’avance des siens aidé d’un joueur affilié, Eliot Chaput.

À la deuxième période, les Chevaliers ont marqué deux fois. Émile Duquet qui a été nommé joueur du match a fait deux points. Le premier a été réussi sans aide et le seconde assisté d’Olivier Houde et Xavier Daigle.

Finalement, c’est en début de troisième, que Duquet a fait son tour du chapeau à l’aide de Justin Carbonneau et Alexis Tanguay. Le dernier but est le fruit d’Olivier Houde sur une passe de Thomas Desruisseaux.

Les 2 joueurs du match:

Chevaliers : Émile Duquet

Jonquière : Zach Boulianne

Le prochain match des Chevaliers aura lieu aujourd’hui à 11 h 30. Ce match sera très important pour le classement final du Challenge.