Deux athlètes de Judo Beauce iront aux championnats nationaux élite

Justin Rodrigue et Charline Bourque, deux judokas du club de judo de Saint-Georges feront partie des meilleurs athlètes du pays du 14 au 17 janvier à Edmonton. Ils participeront aux championnats nationaux élites de judo.

Ce tournoi réunit les 8 meilleurs athlètes dans chacune des catégories de poids chez les seniors et les moins de 18 ans.

Les performances de Charline lors de ses récentes compétitions lui ont permis d’être remarquée par la direction de l’excellence de judo Canada. Il lui ont accordé une place parmi le top 8 canadien des U18F-63 kg. Mentionnons qu’elle est âgée de seulement 14 ans. La Beauceronne devient la plus jeune judoka de sa catégorie à tenter de remporter le titre national. Elle a remporté l’or à l’Omnium international de judo de Montréal ce qui lui permet de recevoir une bourse de Judo Québec qui couvrira une partie des frais de transport et d’hébergement. Cette jeune athlète de St-Alfred aura aussi la chance d’assister aux combats de Catherine Beauchemin-Pinard, médaillée olympique à Tokyo, chez les seniors femmes -63 kg, lors de cette compétition d’envergure.

Justin Rodrigue sera dans la catégorie des U18M-50 kg. C’est grâce à son travail assidu des deux dernières années dans le programme sport-études et ses présences aux dernières compétitions qu’il a réussi à se tailler une place parmi l’élite canadienne. De plus, les athlètes sélectionnés par l’élite 8 de Chaudière-Appalaches recevront une bourse de 250$ de la Zone judo Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Les Championnats canadiens élites auront lieu sur des installations de forme circulaire, ce qui proposera une vue spectaculaire sur les tatamis, en lui conférant une allure d’arène de gladiateurs. Les combats des aspirants au titre de champion national seront webdiffusés en direct sur judocanada.tv.