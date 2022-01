Direction les Jeux olympiques pour Éliot Grondin!

Éliot Grondin, le jeune sportif de Sainte-Marie, a confirmé aujourd'hui qu'il fait partie de l’équipe de snowboard cross qui représentera le Canada aux Jeux olympiques qui commencent le 4 février prochain à Pékin.

il fait partie des six Québécois qui ont été retenus par Snowboard Canada au sein de l’équipe de 19 planchistes qui représenteront le pays dans les quatre disciplines au programme.

« Je ne peux vous dire à quel point je suis heureux d’aller à Pékin cette saison. Je dois avouer que ça n’a pas été de tout repos avec la covid. Nous devons redoubler de prudence ce qui fait qu’on tente de s’isoler le plus possible. Nous sommes assidus avec les mesures sanitaires parce qu’on ne peut se permettre de tester positif avant de quitter pour la Chine », a-t-il confié par voie de communiqué de presse.

Il a ajouté que cette année, en raison de la pandémie, les Jeux seraient très différents de sa première expérience. En effet, les spectateurs ne sont pas permis pour cette édition alors il ne pourra pas compter sur le soutien en présence de son père et de son frère.

« Cette fois, nous serons seuls et devrons rester dans notre bulle, dans le village olympique. Quoi qu’il en soit, j’ai l’intention de donner le meilleur de moi-même et de profiter pleinement de ma deuxième expérience olympique. »

EnBeauce.com, Radio-Canada et CBC suivront alors ses aventures. Notons que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques aura lieu le 4 février, mais Éliot ne sera en en compétition qu'à partir du 10 février.

Coupes du monde

En attendant les Jeux olympiques, Éliot Grondin participera à sa prochaine Coupe du monde à Cortina, en Italie le weekend du 28 et du 29 janvier.

« Jusqu’à présent, je suis satisfait de la manière avec laquelle je course. J’ai terminé 5e et 3e en Russie et c’est exactement ce que je souhaite comme progression. J’espère poursuivre sur cette voie afin de me présenter en pleine confiance aux Jeux de Pékin », de notifier le sportif.