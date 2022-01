Eliot Grondin est prêt pour les Jeux olympiques : entrevue vidéo

Voir la galerie de photos

Le 19 janvier, le planchiste Mariverain, Eliot Grondin, apprenait qu’il partirait pour Pékin pour participer aux Jeux olympiques d’hiver en snowboard cross. Il s’agit de sa deuxième participation et il a raconté à EnBeauce.com comment il se sentait prêt et déterminé à faire ses preuves.

En direct de l’Autriche, avant son départ pour l’Italie, pour une dernière compétition avant le grand jour, Eliot s’est entretenu par vidéo avec notre journaliste vendredi pour discuter de sa préparation et de ses objectifs.

Il est certain que la pandémie de COVID-19 aura des impacts sur son expérience et il est conscient que ce sera bien différent, mais cela ne l’empêchera pas d’en profiter avec toute son équipe.

Malgré que le Beauceron ait eu un début de saison plus difficile, aujourd’hui il est très confiant après avoir atteint le podium et obtenu une cinquième place. De plus, il vient tout juste de terminer un bloc d’entraînement en Autriche.

Lorsque nous lui avons demandé comment il se préparait à cet évènement, il nous a donné une réponse qui va dans le sens de la situation particulière de ces Jeux : « Je dirai d’essayer le plus possible de s’isoler du public. On reste dans nos condos, puis essaye justement de ne pas être trop en contact avec le monde extérieur. »

Mentionnons que si un athlète est testé positif à son arrivée à Pékin il ne pourra pas participer aux épreuves et manquera une belle expérience.

Eliot ne sait pas encore s’il sera choisi pour participer à l’épreuve mixte par équipe, car ce sont les entraîneurs qui auront le dernier mot.

« C’est sûr qu’avec la saison que j’ai eu l’an passé et les dernières courses et avec le bon travail qui a été fait dernièrement c’est sûr que j’aimerais ça revenir avec une médaille individuelle et une par équipe. »

Le jeune homme a du mal à cacher son excitation et son impatience à descendre les pentes à Pékin afin de prouver au monde entier que son travail mérite d’être récompensé.

Les qualifications se tiendront le 10 février et c’est ce jour que les Beaucerons auront tous les yeux tournés vers la compétition de snowboard cross pour encourager leur jeune espoir.

Pour en savoir plus, écoutez l'intégrale de notre échange avec Eliot Grondin.