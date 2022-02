Jeux olympiques: un départ en force pour l'équipe féminine de Hockey Canada

L'équipe féminine de Hockey Canada a commencé en force les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en remportant leur premier match 12 à 1 face à la Suisse hier soir.

Il s'agit du plus grand nombre de buts inscrit par l'équipe depuis 2013. Deux buts ont été inscrits durant la première période, six durant la seconde période et quatre durant la dernière. Il restait seulement 11 minutes de jeux lorsque les Suisses ont marqué leur unique point.

En ce qui concerne les buts canadiens, Sarah Fillier, Laura Stacey, Natalie Spooner et Blayre Turnbull en ont marqué deux chacune. Qui plus est, Claire Thompson a marqué son tout premier but avec Équipe Canada. Rebecca Johnston, Ashton Bell et Erin Ambrose ont également marqué une fois.

Notons que la Québécoise Ann-Renée Desbiens a enregistré 14 arrêts pour ce premier match.

Le Canada a dominé la Suisse 70-15 en tirs au but, égalant son record du plus grand nombre de tirs en un seul match olympique (précédemment réalisé le 16 février 2002 contre la Suède).

Malheureusement une attaquante canadienne, Mélodie Daoust, a dû quitter le match au cours de la deuxième période pour une blessure causée par une mise en échec illégale de Sarah Forster. Il semblerait que ce soit une blessure à l'épaule.

Le prochain match du Canada aura lieu ce vendredi soir, 4 février, contre à la Finlande. Il sera diffusé en direct sur les ondes de Radio-Canada à compter de 23 h.