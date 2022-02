Jeux olympiques : Eliot Grondin sera en piste ce soir

Le jeune surfeur des neiges de Sainte-Marie, Eliot Grondin, débutera ses compétitions olympiques ce soir.

Les qualifications en snowboard cross commencent à 22 h 05, heure du Québec. Grondin passera en 15e place sur 32 concurrents pour tenter de participer aux 8e de finale. Les supporteurs d’Eliot devront se coucher très tard, car c’est à 1 h du matin qu'il sÉlancera sur la piste. La finale, quant à elle, est à 2 h 15.

Il s'est exprimé par ses réseaux sociaux : « Juste heureux d’être ici. On passe des milliers d’heures sur la route, dans le gym et sur la neige pour une seule chance aux quatre ans de vivre les Jeux. Je me sens privilégié. La course commence ce soir à 22:15 HNE, les vagues de finales sont à 01:00. Je compte sur votre énergie!»

Rappelons que le Beauceron de 21 ans en est à ses deuxièmes Jeux olympiques et qu’il est arrivé à Pékin le 6 février pour avoir le temps de se pratiquer avant le grand jour.

Le Canada est actuellement au quatrième rang du classement général des nations, tous sports confondus, avec une médaille d’or, deux d’argent et cinq de bronze pour un total de huit.