Porte d'extérieur en acier ou en fibre de verre ?

Au moment de choisir leurs portes d’entrée, plusieurs personnes hésitent entre les modèles en acier ou encore ceux en fibre de verre. Et pour cause : ce sont les deux produits les plus durables sur le marché.

Si l’on dit que les portes d’extérieur en fibre de verre sont plus durables que les portes en acier, ces dernières demeurent le choix le plus populaire auprès des consommateurs. Quel modèle devriez-vous choisir pour votre maison? Voyons les avantages et les inconvénients de chaque type de porte afin de vous aider à faire une sélection éclairée.

La porte en acier : un choix garant de votre sécurité

La porte en acier offre plusieurs avantages aux occupants d’une maison. Son plus important est celui d’offrir la meilleure sécurité de tous les modèles. En effet, très robuste, la porte en acier est difficile à enfoncer, ce qui procure une plus grande sécurité aux occupants d’une maison. C’est encore plus vrai avec la porte en acier blindé, qui vous offre une protection à toute épreuve. Cela renforce votre sécurité et dissuade les cambrioleurs d’entrer par effraction.

Ensuite, la porte en acier se décline en plusieurs modèles et est très esthétique. Répondant aux exigences canadiennes Energy Star, elle possède une haute résistance et représente, somme toute, une option économique en matière de porte d’entrée.

Dotée d’une durée de vie supérieure – une vingtaine d’années environ –, elle offre, selon plusieurs, le meilleur rapport qualité-prix du marché. C’est ce qui la rend si populaire. Le principal inconvénient des portes en acier est qu’elles sont plus sensibles au gauchissement que celles en fibre de verre.

La porte en fibre de verre : un parfait mariage entre l’acier et le bois

Innovation relativement récente, la porte en fibre de verre a gagné du terrain au cours des dernières années, si bien qu’elle est devenue l’alternative par excellence à considérer pour ceux qui désirent avoir une porte de qualité supérieure dotée d’une durabilité incomparable. On dit de la porte en fibre de verre qu’elle offre les avantages du bois, tout en possédant la solidité de l’acier.

En effet, non seulement la porte en fibre de verre isole mieux que le bois, mais elle est aussi très esthétique, avec ses différentes possibilités de finis et essences de bois, telles que le chêne et le pin. Imitant à la perfection les matières naturelles, les portes en fibre de verre sont très résistantes aux chocs et aux égratignures et coûtent moins cher que les portes en bois. Elles ne nécessitent aucun entretien et durent plus longtemps que les portes en acier.

Leurs principaux inconvénients sont leur prix plus onéreux et le fait qu’elles offrent une moins bonne protection en cas d’impact. En revanche, elles résistent mieux aux égratignures que les portes en acier et offrent aussi, en général, un meilleur aspect esthétique.

Consultez un expert en portes d’extérieur

Pour de plus amples renseignements sur les différences entre ces deux types de porte et des conseils sur quel modèle choisir, rendez-vous dans un magasin spécialisé, où un conseiller pourra vous aider à effectuer le meilleur choix en fonction de vos besoins.