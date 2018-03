VERO, le réseau social qui entend bousculer Facebook et Instagram

Lancé en 2015, ce réseau social, à mi-chemin entre Facebook et Instagram, compte vivre sans aucune publicité tout en respectant les données de ses utilisateurs.

VERO, en quelques mots.

Derrière ce nom se cachent trois hommes. Scott Birnbaum, entrepreneur, Motaz Nabulsi, producteur de film jordanien et Ayman Hariri, fils du Premier ministre libanais, Rafiq Hariri.

En pratique l’application VERO – dont la signification du nom provient de l’italien et qui veut dire « vrai » – se veut être un lien entre Instagram, Facebook et twitter.

Si le partage est mis à l’honneur, – livres, photos, vidéos, musique – en un mot le b.a.-ba proposé par ses concurrents, VERO insiste sur le respect des données de ses utilisateurs, comme sur un fil d’actualité garanti sans publicité.

Depuis mardi (27 février), VERO a connu un sursaut d’orgueil, profitant d’une opération marketing d’influenceurs sur Instagram. Quelques mois plus tôt, le réalisateur Zack Snyder (« Justice League », « 300 », « Wonder Woman ») avait lui aussi fait la promotion du réseau en réalisant un court-métrage – Snow Steam Iron –, entièrement capté à l’iPhone, et uniquement disponible sur le réseau social.

Aujourd’hui, victime de son succès et de connexions sans cesse croissante, l’application connaît quelques ralentissements. Les développeurs de VERO sont à pied d’œuvre pour rétablir la situation et faire grossir sa communauté.