Quand traiter sa pelouse?

Il vous est probablement déjà arrivé de poser les yeux sur la pelouse de votre voisin et souhaiter que la vôtre soit aussi verte que la sienne. Vous mettiez la faute sur le soleil, mais si au fond votre voisin optait pour un traitement de pelouse professionnel? Même si vous avez toute la volonté du monde, peut-être n’êtes-vous simplement pas équipé pour obtenir les mêmes résultats. Encore faut-il savoir à quel moment traiter sa pelouse pour optimiser les résultats des traitements.

Ménage du printemps

La première chose à faire alors que le printemps a pointé son nez est de procéder à un nettoyage de votre pelouse. Pour se faire, lorsque le sol s’est asséché, passez un râteau sur la pelouse afin d’enlever les brins de gazon jaune et les feuilles mortes, ce qui permet une reprise ou un verdissement plus rapide de la pelouse. Abstenez-vous de passer un râteau si votre sol est détrempé ou encore gelé.

Aération – printemps & automne

L’aération consiste à extraire, à l’aide d’un aérateur mécanique, de petites carottes de terre. Elle doit être faite, particulièrement si vous constatez des symptômes de compaction du sol (eau qui ne pénètre pas, sol dur, etc.). Cette méthode permet une meilleure absorption de l’eau et des éléments nutritifs, une augmentation de l’oxygénation, une meilleure décomposition de la matière organique et un développement accru des graminées à gazon.

Surensemencement – printemps (dans le sud) & automne (dans le nord)

Le temps, les enfants et les animaux de compagnie peuvent mener la vie dure à votre pelouse. En appliquant des semences de gazon sur une pelouse existante, vous pouvez contribuer à couvrir les zones dénudées et à revigorer votre pelouse. Avec le temps, le gazon prend du vieux et a besoin d'être remplacé. Une pelouse usée est une invitation aux mauvaises herbes. Le surensemencement est un moyen rapide et peu coûteux de rendre à votre pelouse sa densité et sa verdeur sans tout arracher et recommencer à zéro.

Amendement du sol – Début du printemps ou fin de l’automne

Les amendements sont des substances que l'on incorpore au sol afin d'en améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques. On peut les regrouper en deux catégories : les amendements organiques et les amendements minéraux. Le meilleur moment pour appliquer le compost est le début du printemps dans les sols sableux (diminue les pertes d'éléments nutritifs par lessivage) et la fin de l'automne dans les autres types de sol. Il faut éviter d'appliquer le compost pendant les périodes de canicule et pendant la période d'aoûtement qui s’étend de la fin de l’été jusqu’à la chute des feuilles.

Traitement contre les insectes – En tout temps