Début des travaux de réaménagement à place de l'Église

Les travaux de réaménagement dans le secteur de place de l’Église s’amorceront lundi prochain et se poursuivront jusqu’au 4 octobre prochain.

Ces travaux permettront la réfection de la 18e Rue sur une distance de 150 mètres ainsi que la réfection de la 1re Avenue sur 180 mètres. La Ville réalisera également le réaménagement des stationnements existants, le remplacement de l’éclairage, en plus d’aménager un nouveau stationnement.

La 1re Avenue sera fermée entre la 16e Rue et la 19e Rue. Les personnes qui souhaiteront accéder à l’église Saint-Georges, à la salle paroissiale, au centre culturel Marie-Fitzbach ainsi qu’à la clinique médicale Chaudière pourront le faire par la 18e Rue via le boulevard Dionne. Il sera également possible de se rendre à l’église en empruntant la 20e Rue.

Les travaux seront exécutés par l’entreprise Giroux & Lessard ltée pour la somme de 1 252 101 $. Ville de Saint-Georges invite la population à la prudence à l’approche du chantier.