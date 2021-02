L'appel d'offres pour un nouveau pont à Saint-Joseph-de-Beauce sera lancé

Un appel d'offres pour un nouveau pont à Saint-Joseph-de-Beauce devrait être publié prochainement. C'est ce qu'a annoncé le maire Pierre Gilbert, dans une vidéo publiée hier sur la page Facebook de la Ville.

En effet, Pierre Gilbert a annoncé qu'un appel d'offres à l'échelle provinciale serait prochainement déposé. Qui plus est, une étude de la fluidité des déplacements des citoyens et des marchandises doit être effectuée afin de déterminer l'emplacement idéal d'un nouveau pont.

« Il faut prendre son temps étant donné que le coût de ce projet s'élèvera à plusieurs millions de dollars », a précisé le maire.

Rappelons que ce pont construit en 1908 est jugé désuet depuis 1986. C'est pourquoi son remplacement est impatiemment attendu par Pierre Gilbert et le maire de Saint-Joseph-des-Érables, Jeannot Roy.

C'est suite à une rencontre avec le ministère des Transports que le maire de Saint-Joseph-de-Beauce a décidé de partager une vidéo sur Facebook, afin de tenir informés ses citoyens sur la situation.

Deux autres points ont également été abordés durant cette réunion, soit une mise au point sur les rénovations du pont actuel et la surveillance des poids lourds qui le traversent.

Ainsi, le maire a d'abord expliqué que les analyses suite aux inspections menées en 2020 sur le pont actuel, sont pratiquement terminées. Les personnes qui travaillent sur ce projet en sont à définir les pièces qui serait à changer.

Les travaux débuteront au début de l'été 2021 et devront durer quelques semaines.

Enfin, il a aussi exprimé que les véhicules lourds, notamment ceux de plus de cinq tonnes (limite actuellement autorisée), traversent le pont et plusieurs constats d'infractions ont été émis à cet égard.

Le ministère des Transports projette donc d'instaurer de nouvelles mesures plus sévères et des contrôles plus réguliers afin de ne pas l'abîmer encore plus et éviter qu'il ne soit fermé complètement.

« Les appels d'offres pour la faisabilité d'un nouveau pont vont débuter bientôt et c'est une très bonne nouvelle », a-t-il conclu.