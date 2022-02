La route 276 à Saint-Joseph-des-Érables est toujours fermée

Le 22 février au soir, la Beauce a connu des épisodes de pluie qui ont causé des inondations par endroit comme sur la route 276 à Saint-Joseph-des-Érables qui est fermée depuis hier matin.

C’est entre la route Lagueux et la route 112 que les véhicules ne peuvent toujours pas passer, car il y a toujours de l’eau sur la chaussée. C’est la rivière des Fermes qui est sortie de son lit au courant de la matinée d’hier qui a causé cet obstacle.

Rappelons que le mauvais temps a touché également l’autoroute 73 entre Saint-Georges et Beauceville le 22 février. Les ponceaux n’arrivaient plus à fournir et le ministère des Transports a dû procéder à une opération de nettoyage.

Mauvais temps

En fin de journée, hier, la météo s’est déchaînée particulièrement dans le secteur de Saint-Joseph à Saint-Odilon sur la route 276. Un important accident a eu lieu, la visibilité étant presque nulle. Le chemin a été fermé pendant près de deux heures, tandis qu’une longue file de voitures s’est formée dans l’attente de pouvoir retourner à la maison.

Départ des glaces à Saint-Georges

Hier en fin de soirée, le couvert de glace sur la rivière Chaudière à la hauteur de Saint-Georges et des passerelles a cédé et a débuté sa descente rapide. Heureusement, pour les municipalités voisines, les glaces se sont arrêtées à la hauteur du concessionnaire Subaru sur le boulevard Lacroix.

Ce matin, rien n’avait bougé et le débit d’eau au Barrage Sartigan a diminué. La hauteur de l’eau à Beauceville est toujours sous le seuil de surveillance.

Selon MétéoMédia, les Beaucerons devraient avoir un répit de la part de Dame Nature ce qui est à trait aux précipitations. Par contre, le froid se fera bien sentir dans les prochains jours.