Le pont de Saint-Joseph-de-Beauce rouvert à la circulation

Le ministère des Transports entreprend plusieurs travaux au cours de cette semaine en Beauce, notamment à Saint-Lambert-de-Lauzon et Vallée-Jonction. Saint-Lambert-de-Lauzon Dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 1er avril, des travaux de forage seront exécutés sur l'Aurotoute 73 directions Sud et Nord, à Saint-Lambert-de-Lauzon, à la hauteur de la R-218.