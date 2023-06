Réfection de la 204 à Saint-Martin: les travaux prolongés jusqu'au 23 juin

Le ministère des Transports du Québec avise que les importants travaux de réfection de la chaussée de la Route 204, en plein coeur de Saint-Martin, sont prolongés jusqu'au 23 juin.

Rappelons que la voie, entre la 16e rue Est et la 2e avenue Est, est complètement fermée à toute circulation.

Les détours se font par la 16e rue, le 2e rang Jersey Sud, le 10e rang Est et la 2e avenue Est. Pour les véhicules lourds, il faut emprunter les Routes 269 et 173.

Le chantier, entrepris au début du mois de mai, permettra une réfection sur 1,7 km pour un coût de 3,7 M$.

Des travaux d'asphaltage ont aussi lieu en même temps sur la Route 204, entre le boulevard Lacroix et la 51e Avenue, sur le territoire de la Ville de Saint-Georges, Ceux-ci ont été entrepris le 4 juin et doivent se poursuivre pour une période de quatre semaines, soit jusqu'au 2 juillet. Ils sont effectuées la nuit, entre 19 h et 6 h.