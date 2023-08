La démolition des bâtiments de la 120e rue a débuté

La 120e rue, entre la 1re et la 2e avenue à Saint-Georges, sera complètement fermée à compter de ce matin et ce, pour toute la semaine jusqu'au 25 août. C'est que des travaux de démolition seront effectués par l’entreprise Excavation Lapointe et Fils pour raser les deux bâtiments délabrés situés entre les numéros civiques 124 à 170. Le ...